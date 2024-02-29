魏哲家：對手想超越台積電　門都沒有

魏哲家上台致詞時妙語如珠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月29日電（記者 盧誠輝）台積電總裁魏哲家29日在母校新竹陽明交通大學獲頒名譽博士學位，他在致詞時表示，台積電創辦人張忠謀創立專業晶圓代工的商業模式，不管在技術與製造方面，或是在客戶信任方面，對手若想要超越台積電可以說是不可能，也可以說是“門都沒有”。



新竹陽明交通大學29日下午頒授台積電總裁魏哲家名譽博士學位，包括台積電創辦人張忠謀、鴻海董事長劉揚偉、欣銓科技董事長盧志遠、普誠科技董事長姜長安、陽明交大校長林奇宏和台灣民眾黨新竹市長高虹安等人都與會致賀。



魏哲家一開場就妙語如珠的感謝張忠謀，說張講了一些他在公司內從沒聽過對他褒獎的話，如果張在公司也這樣褒獎他，會讓他的生活好過很多，還說以前張帶他去見客戶的時候，總會在向客戶介紹他是耶魯電機博士後，就會在旁邊自己笑出來。



魏哲家也回應鴻海董事長劉揚偉“不請自來”的說法，表示自己這次獲頒名譽博士相當低調，連親朋好友都沒有通知。魏也笑說，他這次能夠不用經過考試就獲得名譽博士學位，心裡有種說不出的痛快，因為直到現在他偶爾還會做夢，夢到考試來不及交卷。



勿將成功視為理所當然！魏哲家以“積極做事，謙虛做人” 為主題發表演講時指出，在管理學專家Jim Collins的著作《How the Mighty Fall》中探討了一個成功的企業如何走向凋零，其中提到的一點：“CEO忘了我是誰”，讓他非常有感觸，當管理階層將成功視為理所當然，不再傾聽和學習，只把所有的成功都歸因在企業與領導人的優越，那就可能是企業走向失敗的第一步。



魏哲家認為，張忠謀創立專業晶圓代工的商業模式，不管在技術與製造方面，或是在客戶信任方面，對手若想要超越台積電可以說是不可能，也可以說是 “門都沒有”。因為半導體行業並不是單打獨鬥就可以成功的，就像一枚晶片的誕生，從設計、製造生產、封裝、測試、銷售，需要一個生態系共同的努力才能夠達成。