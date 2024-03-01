國民黨水雲翔：民眾黨空戰強、選民仍重服務

國民黨組發會社會部主任水雲翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月1日電（記者 張穎齊）2024大選藍白合破局，保送民進黨，2026地方選舉會歷史重演？中國國民黨組發會社會部主任水雲翔接受中評社訪問表示，距2026縣市長選舉還有2年，藍白競合要持續觀察，但在組織、地方紮根這一塊，民眾黨沒深入經營，不過空戰宣傳倒是很強，國民黨要慎防、借鏡。



水雲翔，淡江大學大陸研究所碩士，基層黨工出身，歷任國民黨新北市黨部書記長、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣黨部主委，組織動員經驗深厚。



水雲翔表示，從2024大選出現藍白合的議題，到2026要再面臨九合一選舉，國民黨就是自己提出最優秀的人才，其實從2022縣市長選舉可看到，台北市長蔣萬安、桃園市長張善正都面臨民眾黨人選的挑戰，最終仍當選，就是因被大多數選民認可，國民黨持續經營基層服務、爭取好的建設，再配合適當的宣傳，便可勝選。



水雲翔說，當然2022新竹市長由民眾黨高虹安當選，此事值得借鏡，2026是賴清德將面臨上任後的首次執政檢視，若民進黨繼續以政治意識形態掛帥，那將面臨衝擊，國民黨就是繼續培養人才、推動市政，還有2年變化很大，是否有大風吹等影響，還要慢慢觀察才能看清楚。



記者問，民眾黨2026在各縣市議員選舉方面，恐有遍地開花之勢，是否衝擊國民黨席次？水雲翔坦言，對議員選舉的衝擊在所難免，2024國民黨在“立法院”成為最大黨，是因民眾選擇信任國民黨，而在議員選舉就是看個人的服務績效與經營，議員選舉是複數選區，投票意向非常複雜，各區必須詳細再估算。



水雲翔對中評社說，不過民眾黨並沒有地方組織、陸軍方面深入經營、紮根，靠的是宣傳、空戰，但也很厲害，國民黨就是實在地做地方服務，民眾黨則是想用最快的方式達到效果，那就是空戰，過去有些政黨靠空戰起家，但久而久之下來，相信選民還是會將各政黨服務看得清楚。