綠委劉建國投錯票　吳思瑤：捍衛黨團紀律

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月29日電（記者 黃筱筠）“立法院”上午舉行各委員召委選舉，但社會福利及衛生環境委員會發生小插曲，民進黨“立委”劉建國出包投錯票、投給自己，他事後受訪時道歉說，他是不小心投錯、很抱歉。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤受訪則說，投票結果沒有一致，會有停權規範，我們會捍衛黨團紀律。



“立法院”委員會舉行召委選舉結果，8個委員會中，國民黨、民進黨各擁一席次。不過，在社會福利及衛生環境委員會選舉時，劉建國卻投給自己，他發現後相當驚呼，並立刻和綠營召委被提名人黃秀芳道歉，“我昏去了！”



媒體詢問黨團幹事長吳思瑤，劉建國投票投給自己，有懲處嗎？她表示，我們有清楚規範，投票錯誤因為劉建國晚到，時間上比較趕，投票結果沒有一致，會有停權規範，我們會捍衛黨團紀律。



最後開票結果，由國民黨“立委”王育敏拿下8票、黃秀芳拿下6票，劉建國把票投給自己並未影響結果，仍由王、黃當選召委。



劉建國受訪時道歉說，“很抱歉，我們都依照決定做事情，有這樣的trouble很不好意思”。



媒體詢問，是否擔心黨紀處分？劉建國回應，該接受必須接受，並強調是不小心，“怎麼會有這種trouble？我自己都覺得非常抱歉”。