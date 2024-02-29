縮短陸配取得身分　國民黨團：最快時間提案

國民黨團書記長洪孟楷受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團將大陸籍配偶取得身分證比照外籍配偶，由6年改為4年列為優先法案，引來綠營批評，更以危害“國安”為由攻擊。國民黨團書記長洪孟楷今天受訪時表示，這是反歧視法案，任何配偶、伴侶來到台灣，不管是中國大陸或其他國家，其實就是台灣的新住民，因此不應該存在雙重標準。



對於國民黨將縮短陸配取得身分證年限列為優先法案，“行政院”上午表示反對，民進黨團更狠批國民黨與支持該案的台灣民眾黨。



洪孟楷強調，這是國民黨團的優先法案，下周一就開始委員會運作，時程以及進程絕對會是最快速的時間來做安排，過去因為民進黨一黨獨大而沒有辦法通過各種議案，這一次國民黨團會有系統、有科學性的來做各委員會的安排，最快時間來送出提案，屆時逐條審查時，大家可以看看民進黨政府是不是還在抗拒，是不是還在惡意杯葛，這些都會攤在陽光下。



國民黨“立法院”黨團日前提出新會期優先法案，其中，在兩岸人民關係條例，擬朝“陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年”方向推動。不過，澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲在網路發起連署，擔憂陸配一取得身分證，將會帶來更多高齡親屬，對台灣的醫療環境與資源造成極大壓力，呼籲暫緩修法。



民進黨團幹事長、綠委吳思瑤昨日也批評，沒有看到國民黨團推動“福國利民”的民生法案，反而等到高度爭議的政治法案，偏偏要推出傷害台灣人民情感、破壞“國家安全”的法案。



洪孟楷今天在“立法院”受訪時強調，民進黨區域“立委”其實大多不敢反對這一個提案，但是民進黨不分區委員強力反對，所以連民進黨內部都有矛盾，代表民進黨內也知道這是政治意識形態大於實際政策的歧視法案，現在所存的法條就是歧視性的法條，所以要問民進黨政府、民進黨團，還要容忍這樣的歧視法條嗎？你們自己要不要先溝通？還是民進黨團可以大聲疾呼他們支持歧視性的法律。