“海外惠僑遠程醫療站”在雅典啟用

（來源：新華社） 中評社北京2月29日電／據人民日報報導，近日，由四川省僑務辦公室聯合四川省中醫藥管理局、四川省中醫院和希臘華僑華人總會攜手打造的“天府雲醫·海外惠僑遠程醫療站”在希臘雅典正式啟用。



啟動儀式上，中國駐希臘大使館公參賴波，四川省中華職教社主任王小晴共同為希臘遠程醫療站揭牌，四川省中醫藥管理局副局長米銀軍、四川省中醫院院長謝春光線上出席啟動儀式並致辭，四川省中醫院專家還與旅希僑胞開展了首次遠程問診。



賴波在致辭中表示，將一如既往支持推進四川省在希交流合作，同四川省僑辦一道將祖（籍）國的關懷與溫暖傳遞給每一位旅希僑胞。駐希臘大使館將積極引導希臘社會瞭解中醫，瞭解中華優秀文化，瞭解中國經濟社會發展。



王小晴指出，四川省僑務辦公室秉承“僑之所憂，我必念之；僑之所盼，我必行之”理念，始終將海外僑胞急難愁盼記掛在心，充分發揮四川省中醫藥資源優勢，會同省中醫藥局以及省內相關中醫院等共同建設“天府雲醫·海外惠僑遠程醫療站”，組織四川各醫院專家定期開展在線診療、中醫康養講座等服務，精準緩解海外僑胞對中醫診療、中醫文化的迫切需求。四川省僑務辦公室將不斷優化海外惠僑工程質效，積極助力中醫藥文化國際交流。



米銀軍希望四川省中醫院在之前巴塞羅那站經驗做法基礎上，充分發揮四川省級中醫藥機構的引領作用，積極整合優勢資源，把中醫藥海外惠僑做實做細做精，讓優質的中醫藥服務惠及更多的海外僑胞。四川中醫藥將繼續攜手四川省僑辦，為海外僑胞服好務，期待與旅希僑胞開展更多中醫藥合作。



謝春光表示，四川省中醫院將繼續在四川省僑辦和四川省中醫藥局的指導下，積極加強與希臘華僑華人總會的聯繫溝通，充分發揮中醫藥特色優勢，不斷提升“中醫關懷”和服務能力，通過中醫藥在線問診咨詢和文化科普等多種活動形式，切實造福希臘僑胞和當地民眾的健康福祉，共同推進中醫藥和中華文化的國際傳播與推廣。

