張忠謀：魏哲家是台積電準備最齊全的CEO

台積電創辦人張忠謀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月29日電（記者 盧誠輝）台積電總裁魏哲家29日在母校新竹陽明交通大學獲頒名譽博士學位，現場科技業大咖雲集，台積電創辦人張忠謀致詞時表示，魏哲家是一個準備最齊全的CEO，他在2009年刻意培養魏哲家，從管理1.2萬人的主流技術事業部門，調到只管理60到70人的業務開發部門，主要就是為了栽培魏哲家成為台積電的接班人，而魏哲家後來也沒有讓他失望。



新竹陽明交通大學29日下午頒授台積電總裁魏哲家名譽博士學位，包括台積電創辦人張忠謀、鴻海董事長劉揚偉、欣銓科技董事長盧志遠、普誠科技董事長姜長安、陽明交大校長林奇宏和台灣民眾黨新竹市長高虹安等人都到場與會。



高齡92歲的張忠謀出席魏哲家獲授名譽博士典禮時，進退場和上下台雖然都需要人攙扶，但上台致詞時卻妙語如珠，幾度逗得台下科技大老與陽明交大教授們哄堂大笑，他也細數魏哲家在台積電26年來的歷練，言談間對魏哲家語多肯定，沒辜負他在2018年退休後，將台積電的重擔交棒給魏哲家的決定。



張忠謀表示，魏哲家擔任台積電總裁已經6年，在魏擔任總裁職務之前，在台積電跨足了包括研發、營運（生產）、業務開發等3大主動出擊的部門，是準備非常齊全的CEO，因為在台灣對以生產大量標準品的公司而言，業務開發不是那麼重要，但若是對以客製化產品的公司來說，業務開發能力就顯得非常重要。



攤開魏哲家過去的履歷，張忠謀指出，魏在交通大學電機系碩士畢業後，就到美國耶魯大學取得電機博士，雖然書沒有念得多好，讀的還是很奇怪的電機系，但畢業後也到幾家大公司工作過，包括他自己過去的老東家德州儀器公司，魏哲家一直是擔任研發工作，到台積電後，魏除了繼續做研發的工作外，後來也做過生產製造的工作。



張忠謀回憶，魏哲家當時負責主流技術如6吋與8吋廠的運營，管理近1.2萬人，直到2009年，他認為魏哲家歷練得差不多了，只差在業務開發部門的歷練，當時他正準備在台積電成立全公司的業務開發部門，主要使命就是銷售，要跟客戶與市場接觸，還要比客戶瞭解得更深入，便把魏哲家調到僅管理60到70人的業務開發部門。



“我是在培養他喔！”張忠謀說，他曾看報章雜誌報導說，當時把魏哲家調到業務開發部門，好像是他虧待魏，但其實是自己在培養魏，而魏也欣然接受，對他後來能順利接班加分很多，事實上在台積電並不是管理人多部門的主管就比較重要。



張忠謀全程都以魏哲家的英文名字縮寫“CC”來稱呼魏，最後張也恭喜魏獲得名譽博士學位的榮譽，並稱讚陽明交大做了一個好的選擇。