樹立防詐意識　警惕“優惠換匯”

（來源：新華社） 中評社北京2月29日電／據人民日報報導，近日，德國杜塞爾多夫發生針對中國留學生的“換匯”詐騙案件，某留學生通過校友微信群聯繫到一個自稱可以提供優惠“換匯”業務的人，該同學向對方轉賬數萬元人民幣後卻沒有收到歐元，才發覺自己被騙。



中國駐杜塞爾多夫總領事館提醒在德留學生，要樹立防詐意識，提高防詐能力，嚴密保護個人信息，守住不轉賬、不付錢、不透露個人信息的紅線，嚴防上當受騙。



詐騙分子大多混跡於微信群、朋友圈等社交網絡平台，真假難辨，然後以“優惠匯率”誘騙人匯款，得手後以各種理由拒給付、玩消失，甚至偽造銀行匯款記錄和支票等支付憑證，給受騙人造成經濟損失。



在德中國公民和留學生應通過銀行等正規渠道換匯，切記不輕信各種“優惠換匯”信息，更不要主動在網絡平台搜索換匯信息，避免上當受騙。私下換匯不僅無安全保障，還可能涉及洗錢、非法買賣外匯等犯罪行為。收到來源不明的所謂“優惠換匯”“辦理退稅”“低價購物”“招工雇人”“刷單賺錢”“投資理財”等誘惑性信息，或聲稱可以代辦高額度信用卡、通過內部渠道辦理各種手續、提供證券交易內幕等非法服務信息時，不要心存僥幸或貪圖便宜，做到一律不聽、一律不理、一律不信、一律不回。



如遭遇詐騙，及時向當地警方報案，並注意收集和保留詐騙嫌疑人身份信息、涉案賬號、轉賬記錄等證據，以助於德執法部門破案和後續法律程序。如被騙款項系通過中國內地銀行轉賬，還可撥打國內戶籍所在地110報警電話或通過國內親友向警方求助。如遇可疑情況，可撥打總領館領事保護與協助電話、外交部全球領事保護與服務應急熱線，進一步核實。



（來源：人民日報海外版）