美國馬斯卡廷中學生收到特殊禮物

1月28日，美國馬斯卡廷中學學生（左）和復旦大學第二附屬學校學生展示互相送出的寫有寄語祝福的紅包。（來源：新華社） 中評社北京2月29日電／據新華社報導，中國駐芝加哥總領事館27日在芝加哥舉辦慶祝中美建交45周年招待會，來自美國艾奧瓦州馬斯卡廷中學的學生們在招待會上收到一份特殊禮物——中國國家主席習近平給他們的復信。



招待會上，中國駐芝加哥總領事趙建將習近平主席復信交給馬斯卡廷中學初中校長珍妮弗·弗裡德利。弗裡德利對習近平主席復信表示感謝，對學校成為中方邀請5萬名美國青少年訪華交流計劃的首批參與者感到榮幸。



2023年11月，在舊金山舉行的美國友好團體聯合歡迎宴會上，習近平主席在演講中宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。



在習近平主席關心下，馬斯卡廷中學首批學生今年1月24日至30日到北京、河北和上海等地進行了交流訪問。1月28日，即將結束訪華前，孩子們集體參與，給習近平主席寫了一封信，講述訪華的喜悅心情，對邀請他們來華交流訪問表示感謝。



習近平主席在復信中用“百聞不如一見”鼓舞孩子們。“相信通過這次交流訪問，你們對中國和中國人民也會有更直觀、更深入的瞭解。”習近平主席歡迎孩子們再來中國，也歡迎更多美國青少年朋友來華交流學習，親身感受一個真實、立體、全面的中國，與中國青少年交心交友、互學互鑒，為增進兩國人民之間的友誼攜手貢獻力量。



馬斯卡廷中學中文老師郭芊妤告訴記者，聽到習近平主席復信的消息，學生們都非常激動，都想來參加這次招待會，想一起接收習近平主席給他們的復信。馬斯卡廷高中學生科爾·盧斯是1月赴華交流的學生之一。今年夏天他將再去中國，“我感到非常興奮”。



趙建在招待會上致辭時表示，美國中西部地區在中美關係發展中發揮著重要作用，“我們在這裡見證了雙方在貿易投資、農業、教育、文化、體育等廣泛領域友好交流、合作共贏的故事，見證了中西部地區各界對中美兩國人民交流的熱情支持和積極參與”。他期待2024年中美交流合作能夠“龍騰虎躍，蒸蒸日上”。



（來源：新華網）