期限將至　韓國辭職醫生再不返崗或被追責

2022年3月11日，在韓國首爾，醫務人員運送新冠患者至急救醫療中心。（來源：新華社） 中評社北京2月29日電／據新華社報導，距離韓國政府提出的返崗期限僅剩一天，韓國保健福祉部28日向辭職的實習和住院醫生下達返崗復工命令書，不返崗者後續或被追究法律責任。



準備追責



韓聯社以韓國政府和警方為消息源報導，保健福祉部工作人員當天在警方協助下，前往辭職的實習和住院醫生住所，送達返崗復工命令書。該部相關人士表示，政府此前已經通過短信、郵寄等方式發出命令書。



韓國政府本月早些時候發布醫學生擴招計劃，遭到醫生團體和醫學院學生強烈反對，實習和住院醫生辭職潮從19日發酵至今。



韓國政府26日說，如果辭職醫生在29日前返崗，不會追究其責任。對於未能按期返崗的，計劃根據相關法律法規，執行吊銷行醫執照至少3個月等處罰。按韓聯社說法，上門向辭職醫生送達返崗復工命令書後，走司法程序所需的準備工作已完成。



保健福祉部27日向警方舉報韓國醫師協會5名醫生，理由是上述人員違反《醫療法》等。這是韓國政府首次對辭職潮相關人員採取法律措施。據韓聯社報導，警方28日以涉嫌煽動醫生集體罷工為名，對被舉報人員展開調查。



保健福祉部28日數據顯示，全國超過1萬名實習和住院醫生辭職，其中近9000人實際未到崗，超過1萬名高校在讀醫學生集體申請休學。

