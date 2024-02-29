中國西班牙關係造福兩國、示範歐洲

當地時間2月19日，西班牙首相桑切斯在馬德里會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。（來源：新華社） 中評社北京2月29日電／近日，中共中央政治局委員、外交部長王毅成功訪問西班牙，分別會見了西班牙國王費利佩六世、首相桑切斯。王毅還同外交大臣阿爾瓦雷斯舉行會談並共同會見記者。西班牙社會各界積極評價中西兩國建交50年來取得的系列成果，期待中西關係的未來發展能為兩國人民帶來更多實實在在的好處。



中西兩國共同致力於維護世界和平與穩定



西班牙是歐洲大國和歐盟重要成員，堅定奉行和平主義、多邊主義和對華傳統友好。桑切斯在會見王毅時表示，西班牙將中國視作維護世界和平與穩定的主要合作夥伴，希望雙方共同推動國際社會在加沙衝突和烏克蘭危機等當前國際熱點問題上尋求解決方案。



王毅強調，中國和西班牙都是維護國際秩序、推動全球發展的穩健力量。中方願同西班牙展現擔當，密切協調，凝聚更廣泛國際共識，提出更有效解決方案，推動熱點問題政治解決，為建設人類美好未來作出更大貢獻。



中西兩國高層往來延續良好勢頭



2023年3月，習近平主席在會見來華訪問的西班牙首相桑切斯時指出，中西雙方要打造具有戰略定力的雙邊關係，為中西關係的深化發展指明了方向。西班牙媒體注意到，桑切斯是當年受邀正式訪問中國的首位歐盟國家領導人，指出這充分反映中方對中西關係的高度重視。



而王毅此訪是中國外長時隔6年再次訪問西班牙，旨在落實兩國領導人達成的重要共識，為中西關係新的50年打造良好開局。西班牙方面給予的高規格熱情友好接待，同樣展現出對延續兩國高層往來良好勢頭的熱切期待。

