重振全球貿易體系，需要美國摒棄霸權邏輯

（來源：新華社） 中評社北京2月29日電／2月26日到29日，世貿組織（WTO）164個成員的貿易部長和高級官員齊聚阿聯酋阿布扎比，參加WTO第13屆部長級會議。在全球貿易投資面臨單邊主義、保護主義、逆全球化衝擊，世貿組織面臨諸多困難挑戰的背景下，本次會議無疑為各方凝聚共識，推進合作提供了重要契機。



但就在會議召開前兩天，美國貿易代表辦公室發布了向美國國會提交的《2022年中國加入世貿組織承諾報告》，否定中國履行加入世貿組織承諾方面的成績，指責中國經貿體制和政策對全球貿易帶來巨大挑戰。在重要國際會議召開前夕故意挑動對立情緒，是美國的慣用伎倆，其破壞會談友好氣氛，甚至操縱會議議程的企圖昭然若揭。



自2001年以發展中國家身份加入世貿組織以來，中國始終堅定支持世貿組織，在推進經濟全球化和貿易自由化方面發揮著關鍵性作用。入世20多年來，中國受益於國際產業鏈的分工合作，充分發揮自身在資源禀賦上的比較優勢，逐漸成長為世界第二大經濟體。同時，中國也始終堅定履行相關承諾，為WTO的穩定運轉以及全球貿易和經濟發展作出了突出貢獻。到2021年入世20周年之時，中國進口關稅總水平已降至7.4%，低於承諾的9.8%貨物關稅水平，也低於所有發展中成員，接近發達成員水平；在世貿組織的160個服務業分部門中，中國已放開120個部門，超出承諾的100個領域開放範圍，即便是當初未作出承諾的領域，包括研發、采礦、電信、教育、保險、證券、銀行、空運等，也主動進行了部分開放；為加大知識產權保護力度，中國在北京等地設立了知識產權法院和法庭，並及時向世貿組織通報國內法立法法規調整和實施情況，提交的通報已超過1000份。2023年底，由中國聯合發展中成員倡議發起的《促進發展的投資便利化協定》完成法律審校，即將納入世貿組織法律框架，達成後將成為全球首個多邊投資協定，將為改善全球投資環境發揮重要作用。



中國在履行入世承諾和義務方面的誠意可謂有目共睹。早在中國入世5年過渡期結束時，美國貿易代表辦公室就曾發布長達100頁的評估報告，承認中國自2001年以來實行的一系列重大改革，令美國企業和民眾受益頗多。剛“入群”不久的中國，尚能得到美方的認可和鼓勵。為何當中國成長為世界第二大經濟體、連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%、早已成為國際貿易的重要引擎時，卻成了美方眼中的“背約者”？

