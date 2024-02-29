川劇守正創新煥發活力

成都市川劇研究院在智利聖地亞哥東方劇場上演川劇《白蛇傳》。（來源：中國文化報） 中評社北京2月29日電／據中國文化報報導，大年初二晚，中央廣播電視總台2024年春節戲曲晚會如約而至。晚會在四川省德陽市完成前期錄制，四川戲曲元素貫穿整場演出，展現了充滿人間煙火氣的巴蜀地域特色。



近年來，以川劇為代表的四川戲曲藝術通過與文物活化、地域文化、民俗風情融合創新，正不斷“破圈”，吸引眾多年輕群體，煥發新時代的青春活力。



戲曲春晚蜀味濃



“江山如畫就，稻禾變田疇，站在了船頭觀錦綉，千紅萬紫滿神州，侍兒輕搖船兒慢慢走，好讓流水送行舟”……首次在中西部地區錄制的春節戲曲晚會響起了川劇經典劇目《別洞觀景》的唱段。來自四川省川劇院的梅花獎得主張燕攜青年川劇演員尹蓮蓮、李雨潔，通過精湛的表演和清亮的唱腔，展現了川劇旦角的獨特魅力。



“這部作品描繪了在洞中修煉的白鱔仙姑來到人間，感受著人間的繁華與美景，最終流連忘返。這不僅是一個神話故事，更是對我們時代步伐的生動展現，凸顯了生活日益美好的面貌。”張燕說。



以“龍興九州 福聚四海”為主題的2024年春節戲曲晚會，在戲曲本體基礎上，突出時尚化、年輕態，以國風、國潮的全新演繹，唱響青春旋律，打造戲曲表達新樣態。在四川德陽因地制宜，晚會還將戲曲藝術與三星堆文化、三國文化、四川非遺等川蜀特色充分融合，充分展現四川深厚的文化底蘊。



在情景詩詞演繹《翰墨千秋》中，梅花獎獲得者李政成、陳智林、劉露、魏春榮登台，通過揚劇、川劇、京劇、昆曲與四川歷史文化名人李白、蘇軾、薛濤、花蕊夫人隔空對話；王祖藍和李斯丹妮的方言說唱《巴適得板》，在展現川劇小生和小旦身韵之美的同時，融入四川清音、揚琴、金錢板等四川曲藝元素；此外還有川劇《報燈名》《三顧茅廬》，影視戲中戲《武林風雲會》等節目處處蘊藏巧思，傳遞出四川豐富多元的傳統文化。

