用舞台藝術傳承“鐵人精神”

話劇《鐵人·國家的戰士》演出劇照。（來源：中國文化報） 中評社北京2月29日電／據中國文化報報導，“寧可少活二十年，拼命也要拿下大油田。”



“有條件上，沒條件創造條件也要上。”



1959年以來，在以“鐵人”王進喜為代表的無數石油工人的拼搏努力下，中國石油工業以世界矚目的“中國速度”迅猛崛起，一舉甩掉“貧油”的帽子。當“鐵人”王進喜這些豪言壯語出現在舞台上，很多經歷過石油會戰的老石油人眼裡湧出淚花。一位老人嗚咽著說：“王進喜，我們想你啊！”2023年，“鐵人”王進喜誕辰百年，話劇《鐵人·國家的戰士》首次亮相黑龍江大慶。



首演後，經過不斷打磨，中國國家話劇院、大慶文化體育旅遊集團聯合出品的原創話劇《鐵人·國家的戰士》近期準備全國巡演。大慶文化體育旅遊集團董事長朱明華表示，大慶作為“鐵人精神”的誕生地，有責任有義務把“鐵人精神”傳承開來，以此激勵更多的人幹事創業。



該劇由中國國家話劇院院長田沁鑫執導。創作團隊通過查考文獻，赴鋼鐵1205鑽井隊、鐵人王進喜紀念館等地進行采風後，確定以王進喜的人生經歷為主線，交織“新時期鐵人”王啟民、“大慶新鐵人”李新民3代“鐵人”的跨時空交流，多維度展示大慶人60多年的奮鬥歷程。



1960年大慶石油會戰打響，王進喜帶領1205鑽井隊創下了5天零4小時打一口中深井的記錄。王啟民延續了“鐵人”實幹精神，先後提出了“三分一優”結構調整原則和“挖液穩油”的新生產模式，推動油田產量走向新高峰。李新民幾十年井上苦幹，終於在2006年帶領隊伍遠赴蘇丹，將中國的石油產業技術帶出了國門。



劇中主人公王進喜由王挺扮演，王啟民由田征扮演，李新民由姜俠汀扮演，講述了王進喜艱苦奮鬥的故事、王啟民科技報國的故事、李新民勇闖海外市場的故事，藝術地再現了石油工人濃厚的家國情懷。

