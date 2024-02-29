鄭翔玲：《財政預算案》務實有為　穩固信心

鄭翔玲：新一份《財政預算案》有助香港穩固信心、因時制宜、穩中求進，實現全方位高質量發展，是一份務實有為的《財政預算案》。(資料相) 香港財政司司長陳茂波昨日發表的新一份《財政預算案》。 中評社香港2月29日電／香港中華聯誼會會長鄭翔玲今天表示，香港財政司司長陳茂波昨日發表的新一份《財政預算案》立足香港當前實際，兼顧近、中、遠期發展，在開源節流、推動發展和改善民生等方面都有一系列新招、實招、硬招，有助香港穩固信心、因時制宜、穩中求進，實現全方位高質量發展，是一份務實有為的《財政預算案》。



鄭翔玲表示，一方面，《財政預算案》發展措施實。全面撤銷俗稱“辣招”的住宅物業管理措施，金管局也同步放寬有關措施，超出預期，有助地產市場回暖復甦；提出多項措施進一步鞏固香港國際金融中心地位，繼續推動“八大中心”建設，打造香港品牌，增添旅遊業活力，加大力度投放資源發展綠色金融和數字經濟，有助幫助香港拓展新的經濟增長點。



另一方面，《財政預算案》惠民措施實。香港連續幾年出現財赤，預算案雖然沒有大規模派糖，但仍在財政緊絀的情況下提出系列惠民措施，包括提出寬減2023／24課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，惠及全港206萬納稅人，寬減百分之百的利得稅，惠及全港16萬家企業，發放額外半個月綜援、高齡津貼長者生活津貼或傷殘津貼等，以實實在在的措施支援市民和企業。



鄭翔玲表示，正如陳茂波所講，中央的堅強領導、國家的堅實支持，加上港人的機靈善拼，讓每個階段的挑戰都成功轉化為更大機遇。相信在中央的支持下，特區政府積極有為，社會各界和全港市民共同努力，香港經濟一定能儘快復甦回暖，實現新的長遠發展！