港區全國政協在兩會為中醫藥發聲

中評社香港2月29日電／身為“跨界別關注中醫藥聯席會議”成員的幾位港區全國政協，包括黃錦輝、範駿華、吳宏偉、吳傑莊及劉智鵬，為將要在3月舉行的全國政協會議作出中醫藥發展的提案並聯署。身兼選委的“跨界別關注中醫藥聯席會議”召集人黃炳逢非常感謝幾位港區全國政協身體力行，對中醫藥大力支持，反映聯席會議及社會各界的意見。



身兼立法會議員的黃錦輝在其提案中指出：中醫藥的承傳、發展和創新已經成為我國戰略規劃的重要組成部分，不僅關乎國家醫療衛生安全及自主的大局，也涉及中醫藥在純粹醫療衛生以外的領域，例如創新科技、產業發展、中華文化傳承、國民教育、國際關係、經濟民生等等。



黃錦輝建議：



1. 政府、院校和中醫業界整合民間傳統中醫藥資源，在民間高手因年齡關係導致青黃不接的情況下及時支援，不可讓源遠流長的中醫藥傳統流失，堅持保留一支純傳統中醫藥的根苗。在大灣區建立“嶺南中醫藥傳承中心”， 保留傳統中醫藥流派。把兩岸四地的純傳統中醫藥資源和人才結合起來，保留還沒有失傳的中醫藥學派、理論、功法及臨床經驗。該“傳承中心”建議在香港特區設立，從而加快香港發揮國家中醫藥承傳及國際化的角色；



2. 內地與港澳台地區認真商討並制定中藥註冊互認對接的政策措施。同時各地也應該一併檢視現有的中成藥註冊制度，不能等到其他重視中藥的國家設定傳統中藥的國際標準。建立互相對接的機制，同時發揮各自的優勢，保持獨特性，在“粵港澳大灣區”及“一帶一路”的規劃下，港澳地區可以擔當內地與世界的中醫藥橋樑。



3. 建立橫跨兩岸四地的中醫藥產學研合作平台，促進企業、高校和研究機構之間的合作，共同開展中醫藥產品研發和技術創新。可由兩岸四地的高等學府、職專院校、研發機構及產業一起共同培訓，滿足發展需要，特別是中醫藥國際化的需要。



4. 推動中醫藥保健產業的發展。市場對中醫藥在治療、保健及健康管理方面的龐大需求，人口結構老齡化加速，西醫藥在治療某些疾病方面亦顯得不足，中醫藥保健產品正可填補這個缺口。



範駿華在其提案中表示：中醫藥是傳統中華文化的重要基因，包括中醫藥所代表的傳統文化、歷史、思想、非物質人類文化遺產。可用分享中醫藥來推動中華文化，中醫藥的國際化承擔著特殊使命，幫助國家展示軟實力，說好中國故事。