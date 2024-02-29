國標舞劇演繹“人間四月天”

中評社北京2月29日電／據中國藝術報報導，2024年是建築學家、作家、詩人林徽因誕辰120周年。日前，北京舞蹈學院原創國標舞劇《人間四月天》首演。



該劇以國標舞語匯為主要載體，通過林徽因的傳奇故事，謳歌其將一生投入發展中國建築研究體系與保護國家古建築的事業中去的愛國佳話。作為北京舞蹈學院的開年大戲，《人間四月天》用西方舞種形式講述中國故事，在中西融匯的藝術特色中探索中國文化新表達，展現了東西方藝術融合之美。



《人間四月天》聚焦古建築保護和知識分子的愛國情懷，有著深遠的歷史意義和重要的現實意義。北京舞蹈學院黨委書記巴圖表示，林徽因是中國近百年以來一個顯性存在的文化人物，她經歷了中華民族從屈辱到站起來的恢宏歷史階段。該劇選取林徽因為敘事主角，著重展現她在中西文化交融過程中，愈加堅定對中國建築的傳承和保護、對中華文化本體屬性的堅持，並以此作為其一生的文化價值追求。希望該劇能夠為觀眾觀察中國近百年歷史和文化的變遷、中國知識分子的心路歷程，提供生動的舞台形象。



《人間四月天》通過“游歷歐洲”“康河柔波”“皆有成因”“婚禮”“營造學社·榫卯”“北總布胡同”“夢回佛光寺”等13個章節，將國標舞語匯與戲劇因素有機融合，來還原林徽因的人生。創作該劇最大的難點在於如何將戲劇的因素、中國的審美和西方的舞蹈語匯構建在一起，實現藝術上的融會貫通和新的創造。



“國標舞是藝術和競技結合的舞蹈，有很強的體育競技屬性。將國標舞搬上劇場，把賽場表達轉化成劇場表達，在這個過程中還要融入東方文化、述說中國故事，並且不能破壞其本身的審美，這種融合是很難的。”該劇導演梁群說，幸運的是學生演員們通過對劇目的解剖和角色的理解，不斷尋找自身與角色相近的東西和相似的情感，找到了融合的感覺，實現了身份和角色的轉變。

