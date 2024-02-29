點亮“非遺裡的中國年”

中評社北京2月29日電／據中國文化報報導，2月10日至25日，2024許昌示範區首屆新春民俗文化節在河南省許昌市芙蓉湖濕地公園舉行。本屆新春民俗文化節推出豐富多彩的廟會活動，讓市民遊客在逛廟會中感受濃濃的年味。



本屆活動最精彩的是非遺打鐵花表演。打鐵花是一項古老的民間技藝，至今已有千年歷史，是百姓祈盼五穀豐登，祈望美好生活、國泰民安的一種方式。



在演出現場高8米、寬40米的舞台上，打鐵花傳承者將沸騰的鐵水“打”向空中，鐵花飛舞四濺，在空中驟然炸開，像千萬朵金花耀眼綻放，像千萬條火龍吐納舞動。



“我們精心打造了市、縣、鄉、村4級‘非遺裡的中國年’2024新春系列文化活動，活動內容豐富、形式多樣，有100餘項非遺項目參與其中，共計20場。”許昌市文化廣電和旅遊局非遺科相關負責人介紹，本次活動做到“四個結合”，即線上線下相結合，單位組織和傳承人自發開展相結合，非遺與傳統民俗活動和廟會相結合，非遺與節日旅遊相結合。



過春節少不了囤一些年貨，許昌市民王妮對2024新春系列文化活動之“非遺年貨大集”印象深刻。2月23日至25日在許都廣場舉辦的“非遺年貨大集”線下展銷活動，有約40項非遺項目參加，包括美食類、傳統工藝類、醫藥體驗類等。“非遺年貨大集”線上展銷則幾乎囊括了許昌市所有的非遺美食、手工藝品等。



2月24日、25日、26日，“我的鄉村文化合作社”才藝展示暨第四屆民間藝術展演活動也在許都廣場開展，全市40餘支優秀民間藝術團隊參與。2月19日，許昌市非遺中心還在許昌市非遺展館組織皮影、面塑等非遺傳承人開展相關互動表演活動。



值得一提的是，“非遺裡的中國年”活動很注重互動性和參與性。市民遊客可以在現場參與互動活動，如非遺技藝體驗、民俗遊戲等。這些活動讓大家深入地瞭解非遺，感受傳統文化的魅力。

