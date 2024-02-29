廣州公共文化場館人氣旺

中評社北京2月29日電／據中國文化報報導，2024年春節期間，廣東省廣州市文化館為市民和遊客送上“節日大禮包”，共開展200餘場文化惠民活動。2月10日（正月初一）到2月17日（正月初八）期間，超過8.8萬人次的市民、遊客走進這座傳統與現代交融的城市文化客廳，體驗廣府文化年味，延續開館以來的“流量”長紅效應。



據瞭解，2023年，廣州市文化館共接待公眾進館約120萬人次，組織開展各類活動近4000場次，線上線下惠及群眾近1億人次。華南農業大學的大三學生梁詩敏是廣州市文化館新館第100萬名入館的觀眾。在她看來，廣州市文化館新館不僅漂亮，還經常舉辦特色文化活動，讓群眾充分感受文化的魅力。中國文化館協會副理事長王全吉認為，廣州市文化館成為全國首個預約、限流、人氣爆棚的文化館，是2023年我國文化館領域的熱點事件之一。



近年來，廣州城市文化地標陸續“上新”，越來越多的市民、遊客走進廣州市文化館、廣州藝術博物院（廣州美術館）等公共文化場館，享受多樣化、品質化的公共文化服務，精神文化需求得到不斷滿足。



在廣州市海珠區冉冉綻放的“木棉花”正成為人們出游的好去處。作為全球首個5個立面均採用光伏技術的公共建築，廣州藝術博物院（廣州美術館）新館花瓣一般的外立面幕墻全部採用太陽能光伏玻璃建造，21008片魚鱗狀的光伏玻璃分外炫目。自2023年11月29日開放以來，廣州藝術博物院（廣州美術館）新館迅速掀起觀展熱潮，策劃組織的20餘場公共教育活動場場爆滿，一個月內就吸引了近20萬人次參觀。



廣州城市新中軸線上的廣州藝術博物院（廣州美術館）與海珠湖畔的廣州市文化館遙相呼應，共同繪就了一幅迷人的嶺南文化圖卷。“人氣旺”是市民和遊客對這兩個文化地標的印象，不少市民和遊客調好鬧鐘，只為能預約到參觀名額。而這兩個場館也不負所望，帶給人們高品質的文化體驗。其中，廣州藝術博物院（廣州美術館）新館以“千年瑰寶 嶺南芳華”為主題，採取實物展陳和數字化展示相結合的方式，在21個展區、近2萬平方米的廣闊空間，將1100餘件院藏精品、200餘件借展精品和500餘件館史文獻展現給觀眾。廣州市文化館推出“‘一帶一路’背景下的廣作華章——從外貿商品到非遺保護”“金色華章山河頌——陳金章捐贈美術作品展”等高品質展覽，以及“羊城之夏”市民文化季、省群眾藝術花會、廣州“村晚”、少兒藝術大賽、原創音樂舞蹈大賽等群文賽事及惠民活動，深受群眾歡迎。

