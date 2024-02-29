江西“共賞非遺過大年”

中評社北京2月29日電／據中國文化報報導，年味十足的民俗巡游、熱鬧喜慶的非遺集市、琳琅滿目的非遺美食……龍年春節，江西依托與年俗相關的各級非遺項目，推出2024年江西省“共賞非遺過大年”系列活動，“視頻直播家鄉年·我的江西年”、非遺正青春·江西省“小小傳承人”迎新春展演、點亮中國燈·龍年燈會燈彩展演展示、舞動中國龍·江西元宵舞龍大會、古城過大年·傳統年俗展演展示等精彩紛呈的活動，從1月27日持續至2月24日，多方協作聯動、線上線下同步，非遺與旅遊深度融合，雙向賦能，讓年味“濃”起來、非遺“活”起來。



在吉安市，“廬陵新年最吉安”2024江西元宵舞龍大會盡顯龍騰贛鄱、燈耀廬陵的歡樂盛景，泰和苑前趕龍、永新盾牌舞等非遺展演為市民遊客奉上了一場場非遺盛宴；在贛州市寧都縣，逾30支民俗表演隊伍展露“絕活”，民俗展演、婚俗展示、漢服巡游等13個主題活動從2月15日持續至24日；在撫州文昌裡歷史文化街區，贛劇悠揚婉轉，采茶戲娓娓動聽，金溪手搖獅踏樁起舞，市民在豐富多彩的戲曲展演和傳統技藝展示中歡度新春。“撫州是明代戲曲家湯顯祖的故里。我們看了相關非遺展演、體驗了戲曲妝容，還看了實景演出，年味很濃。”來自浙江的遊客李女士說。



抬閣、儺舞、花燈、煙花秀……在上饒婺源，“最美鄉村過大年——婺源非遺賀新春”系列活動很是出彩，一場場非遺盛宴更是在篁嶺、婺女洲等景區景點上演，吸引遊客來此“花樣”過年；剛剛過去的元宵節，宜春明月山溫湯小鎮再現“火龍追月”盛景，還邀請了英歌舞隊進行展演，小鎮人山人海，遊客歡呼雀躍。明月山營銷總監陳磊介紹，春節期間，明月山接待遊客同比增長56.07%，實現旅遊綜合收入同比增長57.66%。



一場場內容豐富、形式多樣的非遺活動，也讓大家看到了非遺的守正與創新、傳承和發展。2月2日，非遺正青春·江西省“小小傳承人”迎新春展演活動在南昌市文化館拉開帷幕，南昌清音、九江岳家拳、青陽腔、贛南采茶戲等18個非遺代表性項目相繼上演。其中，依據國家級非遺項目德安潘公戲推出改編的《潘太公傳奇》演出中，小演員的精彩表演引得全場喝彩。“我在排演中懂得了很多做人的道理，希望把它演下去、傳下去，讓更多人從戲曲中感受到中華文化的厚重底蘊。”“少年潘公”的扮演者、小學四年級學生桑良勛說。

