《中華民族共同體概論》教材出版發行

中評社北京2月29日電／據新華社報導，為進一步推進習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想進教材進課堂進頭腦，落實立德樹人根本任務，鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，國家民委組織編寫了《中華民族共同體概論》教材。該教材已由高等教育出版社、民族出版社聯合出版，即日起在全國發行。



概論教材是第一部全面系統闡釋習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想的統編教材，是一本具有思想政治教育屬性的公共課教材，是構建中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系的重要成果。概論教材的編寫出版和發行使用，對於更好用黨的創新理論鑄魂育人，建設中華民族現代文明，引導青年學生樹牢正確的中華民族歷史觀，根植休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念具有重要意義。



概論教材共16講40餘萬字，全面反映了馬克思主義民族理論中國化時代化的最新理論成果，反映了“兩個結合”特別是“第二個結合”的重大理論創新，反映了新時代黨的民族工作的偉大實踐和歷史成就。概論教材堅持以史帶論、論從史出，遵循教育規律、突出教學導向，契合青年學生認知特點和學習習慣，體現了培根鑄魂、以史育人的要求。



（來源：新華網）