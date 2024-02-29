在古城保定看老街新生

夜晚的西大街牌樓（2023年9月22日攝）。（來源：新華社） 中評社北京2月29日電／據新華社報導，流連於青磚黛瓦的街邊古建，體驗非遺和老字號的獨特魅力，感受熱鬧的集市氛圍……從牌樓到街角，遊客在保定西大街感受歷史和現代的交融。



西大街位於河北省保定市中心繁華地段，建於宋、興於清，是目前國內保存較為完好的具有明清、民國時期建築風貌的商業文化街，素有“直隸第一街”之美譽。



“放假和家人一起逛西大街，不僅能感受繁華商業街的煙火氣，還能探訪古建築，觸摸歷史。”來自北京的遊客張瀚告訴記者，他在網上看到西大街熱鬧的場景，便趁著節假日，帶著家人一同來游玩。



如今繁華熱鬧的西大街也曾“落寞”。前些年，街上一些房屋年久失修，私搭亂建嚴重，商業業態雜亂，甚至因為距離醫院較近成為“殯葬用品一條街”。隨著2022年古城保護更新項目逐步開展，歷經8個多月的工程修繕，西大街實現華麗蝶變。



行走在老街上，兩側多為清末民初建築，錯落有致、古色古香。在一些門店的墻壁上印有提示牌，上面清楚地標明建築的歷史淵源，並配有二維碼，遊客一掃便能瞭解這座古建的歷史信息。



“曾經的衙署、祠堂、民居都能在這裡找到蹤跡。”保定古城保護建設開發有限公司經理龍濤告訴記者，西大街的更新重塑，充分保留和展示了古城歷史文化風貌，努力做到修舊如舊。



古建築配上非遺和老字號，歷史文化在傳承中發揚。定瓷博物館、古城香業、滿族何記冰糖葫蘆……遊客們在一間間店鋪前駐足、體驗，大飽眼福的同時也瞭解了非遺文化。“西大街提升改造後我便把店鋪搬到了這裡。”河北省級非物質文化遺產麻子石陶器燒制技藝傳承人崔立強告訴記者，遊客們對這種特殊材質制成的陶器非常感興趣，每到節假日進店的顧客絡繹不絕。

