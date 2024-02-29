內蒙古：“三分吸附法”為基層治理開良方

中評社北京2月29日電／據新華社報導，近年來，內蒙古鄂爾多斯市烏審旗創新推出以矛盾糾紛即知即調、分流分調、聯管聯調為主要內容的“三分吸附法”，將矛盾糾紛化解在基層，在“家門口”解決，不斷提升群眾的獲得感、幸福感。



即知即調開出基層治理“良方”



“多虧了你，僅僅用了20天，就解決了壓在我心頭的一件大事！”家住烏審旗嘎魯圖鎮木都柴達木村的肖飛激動地握住了邊永波的手。



肖飛的這件“煩心事”還得從5年前說起。2019年，肖飛與村集體因土地歸屬問題發生矛盾，一直沒有得到解決。



2023年年底，肖飛找到信訪代辦員邊永波反映情況，邊永波即時接案、全程代辦，經與肖飛和村集體多次溝通協調，最終達成了土地歸屬協議。



入戶走訪，主動代辦；定點接訪，授權代辦；專人幫訪，全程代辦；半月回訪，限期代辦……在烏審旗，像邊永波這樣的信訪代辦員共有1157名。



為更加精準有力防範化解社會矛盾，烏審旗推行“首接首辦＋網格調解＋全員疏導”即知即調機制，結合“接訴即辦”、常態化排查化解矛盾等工作，制定《信訪事項首接首辦責任制度》，堅持“來訪必登、應錄盡錄”和“誰主管誰負責、誰接辦誰負責”原則，為基層治理開出了“良方”，讓一張張信訪“問題清單”變為群眾的“滿意清單”。



分流分調化解矛盾糾紛“症結”



“張大爺你好，我是社區書記高春玲，你有什麼問題先跟我說。”薩拉烏素社區“兩員”高春玲走進轄區居民張大爺家，瞭解他與鄰居的經濟糾紛矛盾。

