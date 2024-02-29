展望京津冀　協同紅利惠及三地百姓

中評社北京2月29日電／據科技日報報導，“現在直接刷河北三代社保卡，就能實現京冀兩地借書。”2月17日清晨，家住河北雄安的李先生，在北京城市圖書館的自助借還書機前，刷卡順利借到心儀圖書。



“北京上車睡一小覺就到唐山了。”經常穿梭“京唐”兩地的北京雙泰智能裝備製造有限公司副總經理張艶玲說道。隨著京唐城際鐵路的開通運營，唐山正式融入北京一小時交通圈。



“報關單在石家莊海關申報，貨物就能直接運抵天津港。天津海關推出的‘抵港直裝’模式，較以往轉關模式，單票節省了近1200元。”河北保定耀昌進出口有限公司陳經理實實在在感受到了京津冀一體化帶來的便利。



京津冀協同發展戰略實施十年來，這樣讓人充滿幸福感的小畫面不斷在京津冀上演。



一張圖規劃、一盤棋建設、一體化發展，京津冀三地在交通、生態、公共服務等重點領域持續突破，眾多民生項目落地，越來越多“協同紅利”惠及三地百姓。



“兩翼”齊飛帶起首都都市圈



建設北京城市副中心和河北雄安新區，形成北京新的“兩翼”，是京津冀協同發展的重中之重。



以副輔主、主副共興，經過七年多的建設，北京城市副中心城市保持千億級投資強度，確保一年一個節點、每年都有新變化。



2023年底，城市綠心公園、北京藝術中心、北京城市圖書館、北京大運河博物館、環球主題公園，在北京城市副中心誕生，成為千年古都新名片；北京城市副中心站綜合交通樞紐、東六環路入地改造等重點工程建設進入衝刺階段……

