台北微笑單車新政策　蔣萬安：減少碳排放量

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月29日電（記者 張穎齊）台北市YouBike前30分鐘使用免費，28日正式上路，市長蔣萬安今日下午臨時新增行程，突擊檢查台北捷運大安站的YouBike微笑單車使用狀況，與會者有交通局長謝銘鴻等人。針對媒體詢問民眾黨主席柯文哲每天騎單車到“立院”，蔣萬安說，有看到柯文哲常騎YouBike微笑單車，鼓勵柯使用。



記者詢問，蔣萬安甫上路的YouBike微笑單車前30分鐘使用免費政策，遭柯文哲批評“不是休閒、騎著玩的”，蔣萬安表示，YouBike微笑單車前30分鐘使用免費政策，預估可減少7000噸碳排放量、相當18座大安森林公園，昨天是這項政策上路第一天，借車率高達9成、13.3萬借車次數，歡迎更市民使用綠色運輸，而他也看到柯文哲長期使用YouBike，他鼓勵大家使用。



媒體問，民進黨“內政部長”林右昌26日赴台北市政府拜會蔣萬安，有談什麼合作？蔣萬安說，非常謝謝林右昌、“內政部次長”花敬群等中央長官，終於與他面對面溝通，談及社子島發展、交通等議題，會談氣氛非常融洽，“中央”、地方一起前進，未來不必然衹有公文，很多時候直接面對面溝通，更有效率。



媒體問，針對深坑大火引發空氣汙染，台北市環保局長吳盛忠將請辭，是否獲准？蔣萬安僅說，檢討報告已簽到市長室，接下來他會仔細看內容，一定要先看過再說。