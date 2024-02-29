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紐約油價28日下跌
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2024-02-29 16:07:06
中評社北京2月29日電／據新華社報導，紐約油價28日下跌。
截至當天收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格下跌33美分，收於每桶78.54美元，跌幅為0.42%；4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3美分，收於每桶83.68美元，漲幅為0.04%。
（來源：新華網）
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