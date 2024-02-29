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紐約金價28日下跌
http://www.CRNTT.com   2024-02-29 16:07:16


　　中評社北京2月29日電／據新華社報導，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價28日下跌1.4美元，收於每盎司2042.7美元，跌幅為0.07%。

　　當天，5月交割的白銀期貨價格下跌12.1美分，收於每盎司22.636美元，跌幅為0.53%；4月交割的白金期貨價格下跌11.9美元，收於每盎司885.1美元，跌幅為1.33%。

　　（來源：新華網）

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