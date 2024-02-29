李強會見美國商會訪華團

中評社北京2月29日電／據新華社報導，國務院總理李強2月28日上午在人民大會堂會見由美國商會會長兼首席執行官克拉克率領的美國商會訪華團。



李強表示，去年11月中美元首舊金山會晤以來，雙方開展一系列對話溝通，推進兩國務實合作。今年是中美建交45周年，習近平主席同拜登總統互致賀信，強調繼續致力於穩定和發展中美關係，造福兩國，惠及世界。45年的實踐反復證明，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，同美方一道，落實好兩國元首重要共識，推動兩國關係健康穩定發展。



李強指出，中美經濟高度互補，利益深度融合，彼此都從對方發展中獲益，加強經貿合作對兩國是雙贏。雙方應做夥伴而不是對手。搞各種形式的“脫鈎斷鏈”“小院高墻”不符合雙方根本利益，只會對兩國企業、經濟乃至全球發展造成巨大損失。中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，在先進製造業、新型城鎮化、消費結構升級、綠色低碳轉型等方面將持續釋放出巨大需求，歡迎美國企業繼續投資中國、深耕中國市場，共同分享發展機遇。中國對外開放的大門將越開越大，將持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為美國等外國企業赴華投資興業提供更多支持便利。希望美國商會和企業家們繼續發揮橋梁作用，促進兩國更多溝通交流和相互理解。



克拉克表示，美中關係極為重要。很高興兩國元首在舊金山舉行成功會晤，兩國關係出現改善勢頭。美中脫鈎不是可行選項，歡迎中國進一步開放。美國商會願發揮橋梁作用，同中方進行坦誠和建設性的溝通交流，為深化美中經貿關係和互利合作作出努力，推動美中關係穩定發展。



吳政隆參加會見。



（來源：新華網）