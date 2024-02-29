縮短陸配入籍年限　海基會：會反映陸配意見

海基會副秘書長蔡孟君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月29日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨與台灣民眾黨“立法院”黨團都有意在新會期提案修法，將大陸籍配偶取得身分證比照外籍配偶由6年縮短為4年。海基會副秘書長蔡孟君29日表示，此議題長期以來也是陸配群體關注的議題，海基會後續會將陸配反應的心聲、看法、意見，即時提供給政府機關、主管機關做參考。



藍黨團日前提出新會期優先法案，其中，在兩岸人民關係條例，擬朝“陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年”方向推動。白黨團28日也表明，將提案儘速修法。而“行政院”29日上午表達，陸委會、“內政部”目前沒有修法規劃，陸配入籍縮短年限茲事體大，“行政院”持保留態度。



海基會副秘書長蔡孟君29日下午在海基會進行背景說明會。



蔡孟君表示，針對此議題，稍早“行政院”與主管機關有對外說明，大致上表達要用審慎的態度來看待，並且要做整體評估。關懷兩岸婚姻家庭長期以來一直是海基會很重要的業務，此議題長期以來也是陸配群體比較關注的議題，對於後續議題的討論，及相關法案所提出來的主張、修法討論與動態等等，海基會都會密切關注。



蔡孟君說，過程中，陸配所反應的心聲與看法、意見等，海基會也會即時匯總提供給政府機關、主管機關做參考。