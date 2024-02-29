【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國白宮公布拜登年度體檢結果
http://www.CRNTT.com
2024-02-29 17:01:09
中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，當地時間2月28日，美國白宮公布總統拜登的體檢結果。白宮公布的體檢結果稱，拜登是一位“健康”“強健”的81歲老人。
當天，拜登前往位於馬里蘭州的沃爾特·裡德國家軍事醫療中心進行了年度常規體檢。
美國白宮總統醫生凱文·奧康納在新聞稿中表示，拜登仍“適合履行職責”。雖然拜登的步態仍然僵硬，但自去年以來“並未惡化”；拜登的關節炎仍然是“中度至重度水平”，但“沒有到神經根受壓嚴重、需要特殊治療的程度”。（總台記者 張穎哲）
（來源：央視新聞）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國白宮公布拜登年度體檢結果
(2024-02-29 10:17:21)
拜登和特朗普分別在密歇根州兩黨初選中勝出
(2024-02-29 10:12:01)
拜登和特朗普分別在密歇根州兩黨初選中勝出
(2024-02-28 15:50:10)
年輕人迷瘋 曾偉峯：綠不用抖音陷數位落差
(2024-02-26 00:22:56)
美媒稱拜登支持荷蘭首相任北約秘書長
(2024-02-23 20:13:49)
美媒揭胞弟借拜登名號斂財
(2024-02-22 12:01:11)
拜登亮相TikTok，“雙標”戲碼再上演
(2024-02-22 10:47:53)
馬斯克：美國總統應接受認知測試
(2024-02-14 15:48:26)
潘兆民語中評：特朗普捲土重來 台海高風險
(2024-02-14 00:21:59)
拜登稱以軍拉法行動應確保巴民眾安全
(2024-02-13 13:32:18)