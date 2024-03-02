中評觀察：從夏寶龍訪港行程讀取的三點信息

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在港考察調研時，在行政長官李家超陪同下，與香港企業家座談，就香港的經濟發展等議題交流意見（政府新聞處圖片） 中評社香港3月2日電（記者 盧哲）中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍2月23日至28日來港考察調研，瞭解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。筆者觀察，考察團一行七日內馬不停蹄，到訪了多個地區，與不同界別人士會面，其中可以看出中央對香港三大重點議題的關注，其中對經濟發展的重視尤為突出。



第一，重視香港管治團隊的工作。



特區政府機構及官員是整個考察活動行程的重點之一。考察團抵港第一日，夏寶龍主任即與李家超率領的特區政府全體主要官員及常任秘書長進行了座談交流。第二日，夏主任與全體行政會議非官守議員進行了座談交流；隨後與立法會主席和議員進行了座談交流，據悉出席議員包括立法會內務委員會、財務委員會及轄下兩個小組委員會，以及18個事務委員會的正副主席。



筆者認為，相關成員代表香港管治團隊的中堅力量，夏主任考察行程的首兩日首先安排與各方座談交流，體現中央對管治團隊的重視，也顯示愛國者治港新風貌。同時，在瞭解相關工作的同時，夏主任也表達了對各方工作的肯定，有助於提升團隊士氣與信心。

