俄總統選舉結果將在3月28日前宣布

中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，當地時間2月28日，俄羅斯中央選舉委員會副主席尼古拉·布拉耶夫通報說，俄中央選舉委員會將在3月28日前宣布俄羅斯總統選舉結果。



俄羅斯總統選舉正式投票將於3月15日至17日進行，包括現任總統普京在內的4名候選人參選。



（來源：央視新聞）