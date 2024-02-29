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俄總統選舉結果將在3月28日前宣布
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2024-02-29 17:01:54
中評社北京2月29日電／據央視新聞報導，當地時間2月28日，俄羅斯中央選舉委員會副主席尼古拉·布拉耶夫通報說，俄中央選舉委員會將在3月28日前宣布俄羅斯總統選舉結果。
俄羅斯總統選舉正式投票將於3月15日至17日進行，包括現任總統普京在內的4名候選人參選。
（來源：央視新聞）
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