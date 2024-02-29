針對漁船事件　海基會：希望理性務實看待

海基會副秘書長蔡孟君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月29日電（記者 鄭羿菲）大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡事件，對於相關協商進度，海基會副秘書長蔡孟君29日三緘其口，僅表示，由相關機關處理中。海基會希望各方能理性務實看待這個事件，不要用不理性或扭曲的角度來看待這個事情。



蔡孟君說，海基會依照陸委會委託，事發生後隔天、及19日2次發函給海協會，內容是促請陸方盡快提供要來台的相關人員名單，但“海協會沒有正式回覆”，後續名單則是由陸委會交付予海基會協助申辦入境許可證。媒體追問，陸方人員是否有申請展延？蔡孟君強調，只要海基會有接到指示、有需求，就會配合辦理。



金門漁船事件持續延燒擴大，大陸否認金門“禁止、限制水域”後，死者家屬25日與台“海巡署”談判觸礁，大陸海警旋即宣布執法。根據陸方發布照片，福建海警此次派出的艦艇，其中一艘編號“2202”原為大陸海軍飛彈護衛艦，排水量超過2000噸。外傳，大陸海警船25日執法巡查“穿越了金門禁止水域線”，宣示這是在金門附近海域行使管轄權。



海基會副秘書長蔡孟君29日下午在海基會進行背景說明會。



蔡孟君表示，翻覆事件發生後，海基會即依照陸委會委托，發函給海協會通報相關事件情形，也在第一時間協處船員家屬來台。在家屬抵達金門前，海基會已派3位同仁赴金門，以便即時幫助家屬處理各項事務，到目前為止，海基會同仁仍在金門待命。



蔡孟君說，海基會的工作很重要的一部分是協處家屬入境處理善後事宜、提供人道關懷與協助，海基會與陸委會積極協調“移民署”等有關單位盡速核發入出境許可證，也依據實際需要辦理證件展延相關事宜。針對後續事宜所需要的文書驗證程序等，如親屬關係公證書、死亡證明公證等，海基會也會全力協處家屬，讓過程更為便利、迅速。

