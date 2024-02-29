美國CIA在烏克蘭建立14個秘密基地

中評社香港2月29日電／據透露，美國中央情報局在烏克蘭建立14個秘密基地，並提供設備和情報支持，從而在已進入第二年與俄羅斯的戰爭中發揮了重要作用。



TRT消息，美國《紐約時報》援引烏克蘭和美國高級情報官員進行的報導中，強調兩國情報部門之間的關係可追溯到於 2022 年 2 月開始的戰爭大約8年前。



報導指出，儘管兩國在俄烏戰爭中的情報合作仍在繼續，但華盛頓撤離了在該國的人員，並留下了其間諜人員。



消息指出，中央情報局多年來一直為烏克蘭情報部門提供培訓、設備和情報支持，在該國建立了14個秘密基地，並隨著2022年戰爭的爆發為烏克蘭的防禦做出了重大貢獻。



據消息稱，中央情報局和烏克蘭情報部門之間的密切關係可以追溯到戰爭爆發大約8年前，已在三位不同的美國總統任期內持續存在。



蘇聯解體後長期看似與俄羅斯關係密切的基輔政府在2014年開始與美國走近。



2016年，中央情報局訓練烏克蘭特種突擊隊破解俄羅斯情報部門的加密系統並扣押俄羅斯無人機和通信設備。



烏克蘭的基裡洛·布達諾夫將軍是接受過訓練的特種突擊隊士兵之一，自 2020 年 8 月起一直擔任烏克蘭國防部情報總局局長。



另一方面，中央情報局還幫助培訓在俄羅斯、歐洲、古巴和其他俄羅斯人口眾多的地區活動的烏克蘭情報人員。



中央情報局特工們在與烏克蘭分享有關俄羅斯計劃在戰爭期間襲擊的地點及其將使用的武器系統的重要信息之際，時任國內情報機構烏克蘭安全局（SBU）負責人的伊萬·巴卡諾夫表示： “沒有他們，就不可能抵抗或擊敗俄羅斯。”



作為雙方繼續合作的承諾，中央情報局局長威廉·J·伯恩斯自戰爭開始以來已有十次訪問烏克蘭。