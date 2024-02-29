韓日星生育率齊創歷史新低

中評社香港2月29日電／據大公報報導，韓國、日本及新加坡本周分別公布最新人口數據，顯示少子化危機進一步加劇。韓國總和生育率從2022年的0.78跌至2023年的0.72，新加坡總和生育率首次跌破1.0，降至0.97，均創歷史新低。日本去年新生兒數量為758631人，較首次跌破80萬的2022年減少5.1%，連續8年下跌。分析指，儘管上述亞洲國家已採取多項措施鼓勵國民生育，希望遏制少子化加劇，但收效甚微。



韓國政府統計部門28日發布數據顯示，韓國去年新生兒人數同比減少7.7%，為23萬人，總和生育率為0.72，雙雙創下歷史最低紀錄。韓國總和生育率從2015年達到1.24的頂峰後連續8年呈下降趨勢，其降幅也在不斷擴大。去年第四季度的總和生育率為0.65，首次跌破0.7。據當局預測，今年韓國生育率恐將跌至0.68。



韓157小學新生人數為零



根據測算，韓國生育率需達到2.1，才能維持韓國現有5100萬人口的狀態。如果按照目前發展趨勢，到2100年，韓國人口將會減半。



韓國國家統計局資料顯示，自2018年起，韓國就是經濟合作暨發展組織（OECD）成員中，生育率唯一低於1的國家。而韓國女性生育年齡又是OECD各國中最年長的，平均為33.6歲。同時，韓國也是OECD各國中男女薪酬差距最大的國家，韓國女性的收入約為男性的三分之二。



34歲的郭泰熙（音）是韓國一家乳製品生產商的經理，結婚已有3年。去年她曾考慮接受試管受精，希望生個孩子，但由於巨大的職場壓力，還是決定延後生育計劃。



少子化趨勢衝擊下，韓國教育部26日公布數據顯示，今年共有157所小學一年級新生人數為零。3月開學時，已確認369325名學童將進入小學一年級就讀，為政府1970年有紀錄以來新低，也是首次人數低於40萬。與2022年相比，到2028年，韓國將有30%托兒所及幼稚園被迫關閉。

