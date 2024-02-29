韓國瑜會見謝國樑　上任以來首度縣市長拜會

基隆市長謝國樑接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月29日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見國民黨籍基隆市長謝國樑，這是韓上任院長以來，首度有縣市首長前來拜會。謝國樑表示，基隆幾個重要菜市場都使用超過50年破舊不堪，改建計劃希望爭取韓國瑜支持，也希望韓以過去擔任台北農產運銷公司總經理的經驗給予指導。



謝國樑今日拜會韓國瑜，陪同者還有基隆市副市長邱佩琳以及基隆市產業發展處長林鼎超。林鼎超過去曾在韓國瑜高雄市長任內出任高雄市青年局長，被視為“韓家軍”成員。



謝國樑表示，今天拜訪韓國瑜，來向他爭取重要的市場改建計劃，大家都知道韓國瑜過去在台北農產運銷公司擔任總經理，有相關經驗，我們難得有機會向“國會議長”爭取基隆的重大建設並交換意見。



謝國樑指出，自己大概在2月1日“立法院長”選舉過後不久，就有向韓國瑜辦公室表達恭喜，並且表達基隆有許多重大建設，希望能用基隆市長的身份來拜會韓國瑜。有一些韓國瑜專業的部分，希望韓能給我們建議指導，把基隆的重要市場進行改建。



謝國樑表示，基隆幾個重要市場包括信義市場、成功市場、仁愛市場等等，現在都老舊不堪，使用超過50年，相信不論是韓國瑜的院長身份，以及韓國瑜過去北農總經理的經驗，都能夠幫助基隆來完成改善。