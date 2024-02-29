緊抓機遇拓展出境游市場

中評社北京2月29日電／“世界那麼大，都想去看看”。今年春節期間，出境旅遊市場復甦強勁，免簽“朋友圈”持續擴容，讓中國遊客擁有了更多“遠游”選擇。



當前，作為全球最大出境游市場之一，我國逐步放寬國際往來政策，不僅有利於用全球市場和資源發展自己，還將促進全球旅遊市場回暖，為全球經濟發展創造新機遇。而且，越來越多的國人走出國門，既是人民群眾獲得感和幸福感的重要體現，也有利於展示我國的發展活力和大國形象，更加強了我國與目的地國家和地區之間的經濟文化交流。



不過，從去年全年的情況來看，疫情給旅遊業發展帶來的衝擊仍然存在，出境游產業鏈、供應鏈仍處於修復期。而部分國家和地區安全、環境問題等事件頻出，也給出境游市場復甦帶來眾多不確定性。此外，國際航班運力仍未恢復到疫情之前的水平，這導致部分國家和地區的旅遊成本依然較高，價格不夠親民在一定程度上也限制了出境游需求的充分釋放。



市場的發展不可能一蹴而就，出境旅遊市場的復甦也是一個循序漸進的過程。相信隨著更多出入境便利化政策措施的出台，供給端得到逐步改善，消費信心逐步增強，今年我國出境游市場將加速恢復，旅遊消費的多元化趨勢也將更加凸顯。



對此，應抓住免簽“朋友圈”擴容的機遇，更大限度地發揮相關政策的積極效應，鞏固和增強經濟回升向好態勢，把消費者的心動變成能出發的行動。這需要盡快修復出境游產業鏈、供應鏈，進一步豐富產品供給、提升服務水平。具體來說，要在航線恢復、簽證服務、產品研發等方面持續跟進，把中斷聯繫的境外合作夥伴找回來。同時，旅遊從業者也要盡量多瞭解目的地國家和地區的文旅發展新趨勢、新地標，為國內消費者提供更豐富的旅行選擇。



還要強調的是，出境游市場的強勢復甦不僅依賴我國的市場擴大和政策引領，也需要各個國家共同努力，通過更深層次更多領域的國際交流合作，重塑出境旅遊市場。



如今，我國免簽的“清單”越來越長，也向世界釋放出更加強烈的信號：在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，我們仍然堅定不移地“吃改革飯、走開放路”，中國開放的大門越開越大。與此同時，我們也將以旅遊業復甦發展為契機，為推動世界文明交流互鑒做出新的貢獻。



來源：經濟日報 作者：臧夢雅