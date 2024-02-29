加強境內外金融市場互聯互通

中評社北京2月29日電／拓展境內外金融市場互聯互通，是推進金融高水平對外開放的題中應有之義。在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記強調，“要加強境內外金融市場互聯互通，提升跨境投融資便利化水平”。這對擴大金融高水平開放、做好新時代金融工作具有重要指導意義。



自加入世界貿易組織以來，我國金融對外開放不斷擴大。從跨境貿易人民幣結算試點，到外資銀行、證券公司的准入，再到資本市場的“互聯互通”、產品創新，我國金融業開放的腳步從未停頓。特別是新時代以來，我國有序擴大金融高水平對外開放，大力吸引國際資本，穩步推進人民幣國際化，深化金融改革開放取得重要進展。同時，隨著開放的大門越開越大，中國市場的吸引力與日俱增，更多國際金融機構在中國市場落子布局。截至2023年9月末，來自52個國家和地區的202家銀行在華設立了機構，1110家境外機構進入中國債券市場，持有中國債券3.3萬億元人民幣。實踐證明，境內外金融資源的互動、境內外金融市場的互通，為我國金融高質量發展注入強勁動能，也有利於提升我國國際影響力和競爭力。



金融高水平對外開放是實現高質量發展的內在要求。無論是提高我國金融業的全球競爭能力，還是更好滿足實體經濟發展和百姓生活需要，都必須擴大金融高水平對外開放。加快建設金融強國，堅定不移走中國特色金融發展之路，要求我們持續深化金融領域制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通，提升跨境投融資便利化水平。



香港作為國際金融中心，在加強境內外金融市場互聯互通中發揮著重要作用。香港國際化程度高，是連接中國內地同世界各地的重要橋梁和窗口。2014年以來，中央支持內地與香港金融市場互聯互通，先後啟動“滬港通”“深港通”“債券通”等，取得豐碩成果，為擴大金融高水平對外開放寫下生動注腳。面向未來，應繼續把香港國際聯繫廣泛、專業服務發達等優勢同內地市場廣闊、產業體系完整、科技實力較強等優勢結合起來，提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，努力把香港打造成國家雙向開放的重要橋頭堡，為拓展境內外金融市場互聯互通提供強大助力。



也要清醒認識到，金融對外開放不是“一放了之”，必須牢牢守住安全底線。當前世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟復甦動力不足，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。在此背景下，金融對外開放必須確保國家金融和經濟安全。堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，在守住根基、穩住陣腳的基礎上積極進取，在維護國家金融利益、確保國家金融安全的原則下拓展境內外金融市場互聯互通，金融高水平對外開放才能蹄疾步穩、有序推進。

