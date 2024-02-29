釋放數據潛能築基新質生產力

中評社北京2月29日電／當前，如何激發海量數據要素潛能，打造典型應用場景，更好培育和發展新質生產力，是我國實現科技自立自強的關鍵選擇。



在新一輪科技革命和產業變革大背景下，數據量和算力呈爆炸性增長，數據已成為驅動經濟社會發展的關鍵生產要素，算力則是激發數據要素潛能的新型生產力。海量的數據和新型的算力為培育新質生產力奠定了堅實的基礎。大數據、人工智能、區塊鏈和量子計算等新技術加快賦能千行百業，戰略性新興產業和未來產業在這一沃土中快速成長，開辟新賽道，塑造新動能，形成新優勢，成為我國科技自立自強的排頭兵。經過多年發展，憑借完備產業體系、超大規模市場、海量數據資源和豐富應用場景等優勢，我國已在5G、大數據、人工智能等新技術方面取得先機，為我國戰略性新興產業和未來產業構築了廣闊發展空間。對此，應充分利用好我國海量數據要素和豐富應用場景，從供需兩端發力盤活數據市場，發揮數據要素乘數效應，為推動高質量發展注入不竭動力。



完善數據基礎制度是前提。新質生產力是符合新發展理念的先進生產力質態，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。數據作為數字經濟時代的基礎性和戰略性資源，是新時代科技創新的關鍵要素。激活數據要素價值，推動生產力躍遷升級，是在數字經濟時代培育和發展新質生產力的核心要義。應持續加快構建數據基礎制度體系，不斷完善和優化頂層設計，釋放數據要素潛能，推動數據驅動型創新，倍增科技創新效能，催生新產業、新模式、新動能，為生產力的能級躍遷奠定堅實基礎。



打造典型應用場景是基礎。數據的價值在於應用，應用的關鍵在於場景。應結合不同行業的基礎條件和數據禀賦，尤其是顛覆性技術和前沿技術，推動數據要素在不同場景、不同領域的使用，破解傳統性約束，擴展生產可能性邊界，尋找不同場景下的“最優解”。要把挖掘高價值數據要素應用場景作為主攻方向，圍繞具有先發優勢的潛在關鍵技術和引領未來產業的前沿技術，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現，探索一批跑得通、有成效、可復制推廣的典型案例，以點帶面，賦能產業深度轉型升級，完善現代化產業體系。同時，要繼續創造更加豐富的應用場景，發揮場景牽引作用，推進數據要素在關鍵行業和領域的廣泛應用，培育以數據為關鍵要素的新質生產力。

