反歧視對立！民眾黨挺陸配縮短取得身分年限

陸配取得台灣身分證須6年，民眾黨團主張應縮短至4年。(照:民眾黨粉絲專頁) 中評社台北2月29日電／中國國民黨“立法院”黨團研擬推動讓陸籍配偶取得台灣的身分證年限比照外配，從六年縮短到四年，有醫師擔心影響醫療量能，發起網路連署要求暫緩。對此，民眾黨團昨天回應，主席柯文哲在大選就已經提出應縮短至四年政見，與其他新移民一致，這原本就是民眾黨的主張，也會提案儘速修法。



民眾黨團28日在社群粉絲專頁上表示，民眾黨主張，台灣是個移民社會，只要“住在台灣、認同台灣”就是台灣人，應該盡一切努力消弭歧視與對立。針對陸籍新移民的入籍規範，民眾黨主席柯文哲在大選時就已經提出政見，“應縮短至四年”，與其他新移民一致，這原本就是我們的政策主張，台灣民眾黨團也會提案儘速修法。



民眾黨團強調，事實上，不只美國國務院從2016年開始，在各年度的《各國人權報告》指出台灣國籍法相關條文的不平等之處。另外，2020年“總統”人權諮詢委員會、“行政院”人權保障推動小組也紀錄《公民與政治權利國際公約第三次國家報告》執行情形第239點：“大陸配偶來台取得身分證年限調整為與外籍配偶一致，已擬具台灣地區與大陸地區人民關係條例第17條修正草案，尚待‘立法院’完成立法程序。”



民眾黨團指出，顯見除了“國安”考量外，台灣應思考如何建立平等平權社會，減少衝突、歧視與對立，更不應因為入籍法律之差別，限制了陸籍配偶在台居留六年期間的言論與人身自由，才能展現台灣民主自由的真價值，才真正愛台灣。