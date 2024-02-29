台積電總裁魏哲家獲頒名譽博士　張忠謀見證

台積電總裁魏哲家今日於母校新竹陽明交通大學獲頒名譽博士學，現場大咖雲集。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月29日電（記者 盧誠輝）台積電總裁魏哲家今日在母校新竹陽明交通大學獲頒名譽博士學位，現場大咖雲集，包括台積電創辦人張忠謀與鴻海董事長劉揚偉等科技業大咖雲集，張忠謀盛讚魏哲家是一個準備最齊全的CEO，強調魏哲家獲雙學院名譽博士是實至名歸，也認為陽明交大做了好的選擇，肯定魏哲家的成就與影響力。



新竹陽明交通大學今日下午頒授台積電總裁魏哲家名譽博士學位，包括台積電創辦人張忠謀、鴻海董事長劉揚偉、欣銓科技董事長盧志遠、普誠科技董事長姜長安、陽明交大校長林奇宏和台灣民眾黨新竹市長高虹安等人都到場與會。



典禮一開始，播放一段魏哲家的影片，魏提到他很喜歡一句座右銘，“不要忘了我是誰”，因此要積極做事、謙虛做人，如此才能傾聽他人的意見。魏哲家也笑說，自己看很多武俠小說，可能不輸在半導體方面的功力。



張忠謀致詞時表示，魏哲家是一個準備最齊全的CEO，他在2009年刻意培養魏哲家，把他從原本管理1萬2千人的主流技術事業部，調到業務開發部門，主要就是為了培養魏哲家全面向的工作經歷，為將來接班最好準備。



鴻海董事長劉揚偉則笑稱自己是不請自來，他說上次自己獲頒名譽博士的時候，有特別邀請魏哲家過來觀禮與致詞，但他這次沒有獲邀就主動前來。劉揚偉以“早”、“多”、“難”三個字來形容魏哲家，強調魏比他早入行，賺的錢也比他多，所從事的技術與面對的創辦人都比他難很多。



陽明交大校長林奇宏則介紹魏哲家畢業於交大電子工程學系，赴美取得耶魯大學電機工程博士學位。1998年進入台積電服務後掌管主流技術事業群，負責6吋和8吋廠的生產，致力於升級當時的主流製程，爭取指紋辨識、微機電、穿戴式及光感測元件及汽車電子晶片商機，為台積電帶來營收新動能。更在2003年帶領團隊提升0.13微米銅製程良率，成功拉開台積電與競爭對手差距。典禮由林奇宏親自頒授名譽博士給魏哲家，並親自撥穗。