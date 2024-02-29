劉建國召委選舉投自己　郭正亮：可能在抗議

郭正亮在評論節目中針對綠委劉建國（右）投錯票一事提出看法。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北2月29日電／“立法院”今天舉行各委員會召集委員選舉，民進黨“立委”劉建國卻在社會福利及衛生環境委員會投票時“投給自己”，而非黨團規劃的黃秀芳，引爆綠粉湧入劉的臉書開罵，怒嗆“立委”當那麼久還會蓋錯票”、“第一天當“立委”嗎？”。對此，前“立委”郭正亮推測，劉建國很資深，不可能不知道規則，他可能不是不小心投錯票，而是在對召委人選協調結果表示抗議。



“立法院”委員會舉行召委選舉結果，8個委員會中，國民黨、民進黨各擁一席次。不過，在社會福利及衛生環境委員會選舉時，雲林選出的綠委劉建國今天投票時不僅遲到，在蓋完票後發現蓋到自己名字，當下僵住、並表示“這樣廢票了”，隨後立刻跑去跟同黨“立委”黃秀芳道歉。但這不影響投票結果，最終開票後，由國民黨“立委”王育敏拿下8票、黃拿6票，兩人當選召委。



郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》研判，劉建國可能也在爭取擔任召委，對於協調的結果不滿意，所以才演了這一出，以表示抗議。他推測，劉建國是個很資深的“立委”、不會不知道規矩，過去也從沒投錯票，所以他今天的舉動應不是不小心，而是在表達抗議，他事前可能也有表達無法接受協調結果，會將召委票投給自己。



主持人提及，劉建國上次因萊豬議題違反黨意被停權3年，好不容易才復權，現在又在召委選舉投錯票，“才出來又要回去了？”郭正亮則回答這就不知道了，要看民進黨“立院”黨團總召柯建銘的“大德大量”。



事發之後，有綠粉到劉建國最新一篇臉書發文中開罵，紛紛留言表示“立委”當那麼久還會蓋錯票，希望你當初沒有嘲笑陳昭姿，你也沒資格當“立委”、“該公開跟支持者道歉，不然風波可能越來越大”、“第一天當“立委”嗎”、“章都不會蓋，真是丟臉”、“太扯了吧！你是剛當民意代表嗎”、“藍白合民進黨弱勢了，你還投出廢票，對的起支持者嗎”、“出來道歉，不然下次發起拒投”。



針對此事，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤表示，劉建國在投票時出現投錯票狀況，可能是因當時時間比較趕，但民進黨一定會依循內規，會有停權規範，該如何進行就會如何進行。