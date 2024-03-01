呂禮詩：陸海上勤務單位總動員　台官方棘手

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（取自呂禮詩臉書） 中評社台中3月1日電（記者 方敬為）台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，214金門漁船事件逐漸形塑兩岸海上執法新常態，可以看到大陸海上單位幾乎總動員，包括海警、海監甚至救助打撈局船隻都現蹤金廈水域，展現常態巡查決心，相關現象未來可能延伸到台海，其實已有海警船越過“海峽中線”的紀錄，而兩岸海上勤務單位的實力差距懸殊，台方應處會相對棘手。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



台灣海巡艇2月14日在金門海域追逐大陸漁船，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。台灣“海巡署”原先對外稱一切合乎程序，否認執法過當，但一方面又提不出影像證據佐證，而在金門地檢署介入調查後，才發現海巡艇有與漁船碰撞的事實，加上2名生還的漁民返陸後指證被撞，事件上升至兩岸政治角力。陸方並公開否認金廈間有所謂“禁、限制水域”，宣布海警將常態巡查，25日並進一步組成巡查編隊繞行金廈水域。



對於事件所造成的相關效應，呂禮詩認為，會導致兩岸海上執法出現新常態，其實無論是金門、馬祖甚至烏坵島都位於大陸的領海基線之內，領海基線向陸地的這一方面稱為內水，領海基線向外推12浬稱為領海，內水在國際領域的主權地位與領土相同，因此台灣方面依照“兩岸人民關係條例”訂定“禁、限制水域”，其實在國際法上很難被認定。



呂禮詩指出，過去禁、限制水域之所以能夠運行，是因為兩岸在互信基礎下有所默契，而互信來源是基於九二共識。可是自從2021年蔡英文在“雙十文告”中提到兩岸互不隸屬後，既然如此又如何援引“兩岸人民關係條例”呢？民進黨官方既然不認為兩岸同屬一中，也不認為大陸同胞是手足兄弟，大陸方面否認禁、限制水域存在也是相同概念的手段。



呂禮詩認為，大陸已開始對台灣採取“單邊作為”，按照自己的步調開始調整兩岸現狀，可以說金廈水域的情況是繼2022年美國聯邦眾議院前議長佩洛西訪問台灣失去“海峽中線”後，另一個新現狀。