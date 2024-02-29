藍大老猛批馬英九　蕭旭岑嘆國民黨沒希望

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照) 中評社台北2月29日電／馬英九最近連續被多位國民黨大老嚴詞批抨，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受中天電視專訪時表示，他最近看到國民黨的大老、小老爭相批評馬英九，就覺得國民黨沒有希望，“寧可花很多精神批評清廉的馬英九，卻不敢批評民進黨？”請問民進黨內有誰批評陳水扁？他敢講未來也不會有人批評蔡英文，這就是國民黨與民進黨的不同，民進黨永遠團結，因此無論做了什麼狗屁倒灶的事，還能一次又一次地勝選。而國民黨對執政的民進黨沒皮條，只敢批評自己人。



前“監察院長”錢復今天以預錄方式接受前中廣董事長趙少康主持的廣播節目專訪，爆料馬英九天生對年紀大的人有反感，聽完年長者談話所記錄的筆記回到家就丟掉，而且用人很快，但只要看到問題，立刻就要求對方遞出辭呈，也不與對方見面、談話，因此所有被馬英九用過又被排除掉的人，即便是朋友，現在都成了敵人。



“總統府”前秘書長蘇起日前為其新書《美中對抗下的台灣選擇》發表接受廣播專訪，提及馬英九的領導與管理，批評馬憂讒畏譏，遇到挫折就讓步，識人不明，以及沒有為國民黨培養人材，造成人才斷鏈。



蕭旭岑表示，他對錢復沒有任何需要回應的地方，當新加坡建國總理李光耀逝世，馬英九親赴新加坡弔唁，他第一個想到的是找錢復，錢復卻只覺得馬英九不重視年紀大的人。蕭旭岑說，這點讓他既感嘆又覺得悲哀，更替國民黨未來的團結與重返執政感到憂心忡忡。



蕭旭岑在訪問中也提及最近批評馬英九的“國安會”前秘書長蘇起，他認為蘇起當過馬英九部屬，多年後批評前老闆，連他綠營的朋友都說這不符合做人的道理。蕭旭岑指出，他認為蘇起批馬“既不厚道，也不正確”，不厚道是受馬重用還批馬，不正確是例如認為馬用錯賴幸媛當陸委會主委，事實上馬政府許多重大兩岸政績，包括ECFA、陸生來台、三通直航等，都是在賴幸媛主委與前海基會董事長江丙坤任內完成，光這一點，蘇起的看法就經不起檢驗。