黃健豪語中評：樂見盧秀燕保留藍白合作空間

國民黨“立委”黃健豪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月1日電（記者 方敬為）針對中國國民黨台中市長盧秀燕延攬台灣民眾黨前“立委”蔡壁進市府團隊，國民黨新科“立委”黃健豪接受中評社訪問表示正面看待，2024大選台中市作為藍白合作示範區，在“立委”選舉上起到優異效果，證明在野合作的重要性，他很樂見盧秀燕聘請蔡壁如擔任市政顧問，保留藍白合作空間，無論盧未來有無問鼎大位的機會，對增進藍白互信而言都有正面效益。



中國國民黨台中市長盧秀燕近期在食品安全以及抵費地標售等議題，接連受到民進黨政府“關切”，政壇解讀，主因與盧秀燕可能代表國民黨角逐2028大選有關，因此成為綠營箭靶。加上選後聘任民眾黨蔡壁如為有給職市政顧問，營造藍白合作空間，引起綠營忌憚。



黃健豪向中評社表示，盧秀燕有無意圖更上層樓，他無法代表推測當事人的意願，但他相信，以盧秀燕在台中市的高民調與高滿意度而言，市民朋友應很期待看到盧市長更上層樓的可能性，對台中的發展會有所幫助。



談到蔡壁如加入盧市府團隊，黃健豪說，正面看待，盧秀燕之所以能夠民調這麼高，滿意度名列前茅，主要就是要做事情不分黨派，雖然一直有人說藍白在未來可能會有競爭的關係，但是他認為，蔡壁如至少在2024參選台中市區域“立委”的表現不錯，在選舉過程裡面展現很強大的爆發力，代表的也是一部分龐大的民意，盧秀燕延攬蔡壁如入府，某方面就是在呼應選民的期待。



黃健豪指出，蔡壁如進到盧秀燕市府團隊，一方面保持藍白合作友善的空間，也能夠協助市政推動，雖然蔡壁如被外界說是空降，但選票開出來的真的差一點就贏了，所以其實也背負了很多人的期待，讓蔡進到行政體系去歷練、揮灑，也是好事一樁，對台中市政有正面幫助。



黃健豪提到，當然在政治層面也有加分，盧秀燕作為地方首長，在施政上需要所有力量支持，廣結善緣、多多益善，不管未來有沒有問鼎大位的機會，或就現在台中市政本身，都需要在野力量助力，也就是所謂藍白陣營的互相合作，才能夠去制衡“中央”目前還是民進黨執政的狀況。

