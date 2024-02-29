北市政府人事改組　蔣萬安強調年輕衝勁

新任台北市客委會主委周羿希。（照片：台北市政府提供） 中評社台北2月29日電／台北市政府29日進行局部人事改組，環保局長吳盛忠請辭獲准，原客家事務委員會主任委員徐世勳接任環保局長；“客委會主委”由33歲的國民黨副發言人周羿希出任。即將成立的青年局，首任局長預計將由市府顧問殷瑋出任，仍兼發言人。28歲的現任副發言人蔡畹鎣，預計也將在青年局成立之後轉任青年局專門委員。



台北市政府指出，市長蔣萬安上任一年兩個月，市府團隊逐步脫離磨合期，進入加速運轉期。這一波小“內閣”改組，用人不分黨派，持續年輕化，期許以“年輕”、“衝勁”為基底，穩中求進，發揮出“創新”、“多元”等團隊特色。



台北市政府表示，感謝吳盛忠局長的專業與付出，如今已完成階段性任務，在綜合考量之下，市長蔣萬安准辭。環保局長一職，由徐世勳擔任。徐世勳是交通大學管理科學所博士候選人，紐約州立大學水牛城分校分子遺傳碩士，台灣大學植物病蟲害學系學士。徐世勳在市府歷練多年，並曾任議員，熟悉市府運作、嫻熟於府會關係及地方事務。在“客委會”任內，徐將聯合國SDGs“2030永續發展目標”引入客家義民嘉年華及產業市集，除將客家與國際環境永續發展議題接軌外，也積極與許多推動環保議題的組織合作；任台北市議員期間，也長期關注警政衛生環保相關議題，對環保局業務熟悉，市府將借重他的專業以及溝通管理長才，進一步與時代脈動同步，推動環境保護業務。



“客委會主委”一職，將由周羿希接任。周羿希33歲，將成為蔣市府小“內閣”最年輕的局處首長，為“客委會”注入年輕創意。周羿希是雙北長大的桃園新屋客家人，能說流利客語，畢業於政治大學政治系，歷任“總統府”諮議、“立法委員”陳以信“國會”辦公室副主任、張善政競選辦公室發言人與國民黨副發言人。北市府希望藉由她的年輕活力、行銷長才與幕僚世代的歷練，進一步將客家文化與國際議題結合，活化客家事務工作。



青年局成立後，局長將由市府顧問殷瑋出任，仍兼發言人；現任副發言人蔡畹鎣則會在青年局成立之後，轉任青年局專門委員。

