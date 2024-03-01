中評現場：宋濤會見夏立言一行

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤與中國國民黨副主席夏立言握手（中評社 海涵攝） 中評社上海3月1日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤2月29日在上海會見來訪的中國國民黨副主席夏立言一行。



宋濤表示，我們將深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，同中國國民黨相向而行，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，促進兩岸交流合作，反對“台獨”分裂和外來干涉，維護台海和平，造福兩岸同胞，推動國家統一，共促民族復興。對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的惡劣行徑，我們決不容忍、決不姑息。



夏立言代表中國國民黨對廈金海域被撞漁船遇難同胞表示哀悼、向家屬表達慰問，表示將推動盡快查明真相、妥善處理善後。國民黨願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，維持台海和平穩定，促進交流對話，推動兩岸關係良性發展。



此次宋濤會見夏立言的地點設在上海和平飯店和平廳。和平飯店作為上海外灘的標誌性歷史建築，距今已有100多年歷史，兩岸關係發展進程中的諸多重要事件也發生在這裡。比如，1998年10月14日，時任海峽兩岸關係協會會長汪道涵與台灣海峽交流基金會董事長辜振甫繼5年前在新加坡舉行首次“汪辜會談”後，在和平飯店“和平廳”再度握手，進行了第二次“汪辜會談”。可以說，和平飯店是兩岸交流對話的歷史見證者。

