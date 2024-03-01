中評關注：綠反對縮短陸配獲身份年限不利賴

民進黨全力反對縮短陸配取得身分證年限相關修法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月1日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨天進行各委員會召集委員選舉，國民黨獲民眾黨支持拿下8委員會各1席召委，民眾黨全力挺藍，也希望國民黨能力挺他們提出的法案，首先登場的就是陸配取得身分證年限縮短的相關法案，民進黨持反對意見已強力因應。



縮短陸配取得身分證年限相關修法，將是新一屆“立院”朝野攻防的重頭戲，還沒正式上場，已看到綠營在對藍白丟紅帽子。“行政院”昨天推出《“國籍”法》相關修法，要縮短專業領域外籍人士歸化年限，希望博取外籍人士好感，對外可宣傳，因應藍白合作力推陸配縮短年限的議題



只要藍白合作在“立法院”席次就會過半，法案要通過立法可能性很高。除非民進黨採取過去在野時，以小黨席次強力杯葛的作法，以“武力”阻擋議事進行。但這樣的做法，對於賴清德未來執政希望爭取在野黨支持不利，且陸配議題相對其他兩岸議題，是比較兼顧人權與人性，如果還是這麼強硬，賴未來上台想要調整兩岸政策空間也不大，會提早堵死賴的兩岸路線，加上目前金廈海域的議題，已經兩岸關係呈現緊張。陸配取得身份縮短的議題上，又是蔡賴交接期間，提早要賴清德對兩岸政策表態，民進黨、賴清德想必會很小心因應。



目前民進黨反對理由是陸配取得身分證，延伸到家屬來台依親會使用健保資源，但使用者付費，陸配或是依親的親人要使用健保，難道可以不用繳錢嗎？只要依法入籍，依規定繳納健保費用，加上以陸配目前年紀多是繳納保費的年紀，這很顯然是民進黨反對的藉口，想讓台灣民眾感到資源上有被剝奪感。



過去民進黨也大力反對陸生納保，經過多年努力之後，賴清德去年選舉才放寬，通過相關修法，今年2月1日陸生納保才上路。民進黨會這麼做是想爭取年輕選民認同，而民眾黨支持陸配取得身份年限從6年縮短為4年，這個修法有民眾黨支持，是否會降低年輕選民的反彈？這是後續要觀察的重點，如果連年輕選民，都認為陸配應比照外配縮短取得身分證的年限，那對民進黨會是衝擊，“抗中牌”可能沒有以往好用。



縮短陸配身分證取得，未來增加投票的人數，甚至進一步也縮短陸配參政權，尤其若年輕選民對兩岸關係都沒這麼激烈反對時，民進黨未來沒有“抗中牌”可打，這對民進黨來說才是比較嚴重的事情。

