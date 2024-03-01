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夏立言對被撞漁船遇難同胞家屬表達慰問
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2024-03-01 00:58:09
中國國民黨副主席夏立言（中評社 海涵攝）
中評社上海3月1日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤2月29日在上海會見來訪的中國國民黨副主席夏立言一行。夏立言代表中國國民黨對廈金海域被撞漁船遇難同胞表示哀悼、向家屬表達慰問。他表示，將盡快推動查明真相、妥善處理善後。
夏立言也說，國民黨願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，維持台海和平穩定，促進交流對話，推動兩岸關係良性發展。
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