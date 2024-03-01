中評關注：民眾黨未爭召委　藍白關係負轉正

柯文哲日前率民眾黨團總召黃國昌等黨團幹部，與國民黨團總召傅崐萁等人餐敘。（國民黨團提供） 中評社台北3月1日電（記者 楊騰凱）“立法院”2月29日舉行各委員會召委選舉，由於召委主導排案議程，是“立院”議事關鍵樞紐，影響力不可小覷，一向都是兵家必爭地。原本外傳中國國民黨將禮讓一席召委給台灣民眾黨，但此劇本不僅沒有發生，甚至民眾黨還釋出善意全面挺國民黨人選。



國民黨團上周舉行共識營，敲定可以讓一席召委給民眾黨的底線，讓黨團可以以此為籌碼，與民眾黨談判合作。但禮讓的消息一出，藍營基層炸鍋的消息從各地傳來，歸根究柢，還是因為2024藍白分分合合，不少藍營支持者認為國民黨“總統”敗選，就是因為與民眾黨柯文哲談判拖延太久，打壞選戰整體節奏，這股怒氣尚在，自然不願藍軍在召委議題上“割地求和”。



這次民眾黨退了一步，沒有爭召委席次，甚至做球挺藍，對國民黨團來說可以說是最好的結果，因為國民黨在“立院”雖為多數，但並未過半，爭取白營支持的壓力很大，白一旦轉為與綠合，將瞬間顛覆藍軍的多數優勢。所以此次白營選擇挺藍，讓國民黨拿下8席召委，不僅國民黨在“立院”站穩腳步，同時也省去原訂要禮讓一席給民眾黨的規劃，讓藍營基層收起怒火，民眾黨的不爭幫國民黨解了套，國民黨面子裡子全拿。



而且面對藍營基層的質問，國民黨團也獲得更多迴旋空間，可以向基層說明這次召委選舉“八仙過海”就是民眾黨讓步的結果，這對於化解藍營基層對民眾黨的敵意有很大幫助，藍白實質關係也將因此前進一大步，翻過2024大選那一頁，大家好好就目前的政治格局相互協力，做好在野黨的監督職責。



坦白講，民眾黨這次退一步，也不見得面子裡子全失，畢竟召委每半年就改選一次，這次民眾黨透過禮讓，降低藍營基層的敵意，增進藍白之間的相互諒解，未來國民黨團再禮讓召委席次給民眾黨時，面對到的壓力與反彈就會小很多。

