兩會專訪：林娜談台胞把握大陸發展機遇

全國政協委員、台盟深圳市委會主委林娜（圖片由受訪者提供） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）全國政協委員、台盟深圳市委會主委林娜在2024年兩會前夕接受中評社記者專訪，就台青在陸創業、兩岸青年交流、大陸經濟形勢、兩岸融合發展等議題分享觀點。



“機會是給有準備的人的，但更重要的是你要看到機會，並且迅速抓住它。”林娜分享了她作為台胞二代在大陸成功創業、發展的經歷。“我的成長，正得益於國家改革開放的好政策，得益於深圳良好的營商環境，而我，恰好抓住了最佳時機，一切都是剛剛好。”



她說，大陸一直秉持“兩岸一家親”的理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，越來越多的台胞特別是台灣青年在大陸找到了實現自己夢想的舞台，粵港澳大灣區更是給台灣青年築造了追夢、築夢、圓夢的舞台。期待更多的台灣青年能到大陸，到大灣區來走走看看，時不我待，抓住時機，成為中國式現代化的見證者、參與者、受益者。



談及兩岸青年交流，林娜認為，未來，兩岸青年交流更應該“百花齊放”“百鳥爭鳴”，探索更多青少年喜聞樂見的形式。交流方式除上“線下”交流外，還應向“線上”進一步拓展；此外，還要進一步加強文化交流。



林娜對大陸經濟發展前景很有信心，並列舉了諸多國內外權威機構數據加以佐證。她表示，無論國際形勢如何變化，中國始終敞開懷抱，真心歡迎各國企業投資中國，並將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，同世界分享中國式現代化帶來的新機遇，推動實現共同發展。“相信廣大台商台企的眼光比我更敏銳，也會非常看好大陸的經濟發展前景和營商環境。”



林娜，籍貫台灣台北。暨南大學畢業，研究生學歷。現任第十四屆全國政協委員、港澳台僑委員會委員，台盟深圳市委會主委、深圳市政協副秘書長。



以下是專訪問答全文：



交流合作是兩岸同胞的天然情感和樸素願望

